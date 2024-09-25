Mersin'in Mut ilçesinde, çöp konteynerinde bir poşet içerisinde beze sarılı bebek cesedi bulundu. Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 50 yaşındaki atık toplayıcısı Cennet Sünbül’ün konteynerde bulduğu bebek cesedi, büyük bir soruşturmanın fitilini ateşledi. Yapılan incelemeler sonucunda, bebeğin annesi Y.Ç.'nin cesedi çöpe attığı ortaya çıktı. Y.Ç., olay sonrası ailesiyle birlikte gözaltına alındı.

Detaylar tüyler ürpertti

Olayın aydınlatılması için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Kent güvenlik kameraları ve çevredeki incelemeler sonucunda, bebeğin annesi Y.Ç.'nin 14 gün önce "işe başladım" diyerek ilçeye taşındığı ve banyoda doğum yaptıktan sonra ölü doğduğunu iddia ettiği bebeği poşete koyarak çöpe attığı tespit edildi.

Kamera kayıtları ile kimliği tespit edildi

Polis ekipleri, bebeğin çöpe bırakıldığı noktada kent güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarına göre Y.Ç., bebeğin cansız bedenini çöp poşetiyle çöpe attıktan sonra ailesiyle birlikte Mut ilçesinden ayrılarak merkez ilçe Akdeniz’de bulunan baba evine gitmişti. Bunun üzerine polis, Y.Ç., anneanne F.Ç. ve dede M.Ç.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Planlı bir olay mı?

Olayın soruşturması devam ederken, Y.Ç.'nin Tokat'ta bulunduğu sırada hamile kaldığı, hamileliğini ailesiyle paylaştığı ve birlikte böyle bir plan yaptıkları öne sürüldü. Anneanne F.Ç.'nin olayda aktif bir rol aldığı iddia edilirken, dede M.Ç.'nin olaydan habersiz olduğu ve ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.