Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na lastik bot ile yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12), Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4510), hızla harekete geçerek lastik botu durdurdu. Botta 14’ü çocuk olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen bulundu. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.