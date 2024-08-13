Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na lastik bot ile yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12), Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti. Bu tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-84) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4510), hızla harekete geçerek lastik botu durdurdu. Botta 14’ü çocuk olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen bulundu. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İHA