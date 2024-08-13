İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama Akropolü, bu hafta sonu eşsiz bir gökyüzü manzarasına tanık oldu. Ünlü Perseid meteor yağmuru, tarihi kentin antik yapılarıyla birleşerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Fotoğraf tutkunları, uzun pozlama tekniğiyle bu etkileyici anları ölümsüzleştirdi.

Bu yılın en görkemli gök taşı yağmurlarından biri olan Perseid, antik Bergama yapıları ile birleştiğinde ortaya çıkan görsel şölen herkesin ilgisini çekti.

Bu eşsiz doğa olayıyla birleşen antik şehir, gecenin karanlığında ışıl ışıl parladı. Gözlemciler, tarih ve gökyüzünün bu büyüleyici dansını yakından takip ederken, bu görsel şöleni bir kez daha yaşamak isteyecekleri kesin gibi görünüyor.