Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, jandarma ekipleri yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen ile bir insan kaçakçısını yakaladı. Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ndeki Şeytan Sofrası mevkiinde düzenlenen başarılı operasyon, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Operasyonun detayları

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü planlı istihbarat çalışmaları sonucunda, göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör ve 33 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, Şeytan Sofrası eteklerinde gerçekleştirdiği operasyonda önemli bulgulara ulaştı. Operasyon sırasında ele geçirilen malzemeler arasında bir panelvan araç, bir şişme bot, bir bot motoru, üç adet pompa ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 18 bin TL nakit para bulunuyor.

Organizatör tutuklandı

Yakalanan 33 göçmen, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. İnsan kaçakçılığı yapmaktan gözaltına alınan organizatör ise, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.