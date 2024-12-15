Eylül ayında Boğaziçi Otel'in alt katında hizmete giren ve öğrencilere üç çeşit yemek ve meyve ile sadece 30 TL karşılığında hizmet veren ilk öğrenci lokantasının ardından, ikinci öğrenci lokantası da adliye arkasındaki okullar bölgesinde açılış için gün sayıyor.

Öğrencilere Yeni Bir Yemek İmkanı

Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile, öğrencilere yönelik ekonomik yemek hizmeti sunmaya devam ediliyor. İlk lokantanın büyük ilgi görmesinin ardından, ikinci lokantanın açılmasıyla birlikte daha fazla öğrenciye hitap edilmesi hedefleniyor. Öğrenciler, sadece 30 TL ödeyerek, her gün sağlıklı ve çeşitli yemek seçeneklerinden faydalanabilecekler.

Başkan Ergin’den Öğrencilere Müjde

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni lokantanın açılışı ile ilgili açıklama yaparak, öğrencilere müjdeyi verdi. Ergin, “Öğrencilerimiz merak etmesinler, sadece biraz sabretsinler. Çok kısa bir süre içinde onları ikinci öğrenci lokantalarıyla buluşturacağız” dedi. Başkan Ergin, öğrencilerin ekonomik yönden rahatlayacağı bu tür projelerin devam edeceğini belirterek, öğrencilere her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin Yüzünü Güldüren Proje

Öğrencilerin hem beslenme ihtiyacını karşılamak hem de bütçelerini zorlamadan kaliteli yemek yemelerini sağlamak adına başlatılan öğrenci lokantası projesi, Ayvalık’taki gençler için büyük bir kolaylık sunuyor. Belediye, hem öğrencilere yönelik daha fazla hizmet vermek hem de onları daha uygun fiyatlarla kaliteli yemekle buluşturmak için projelerine hız kesmeden devam ediyor.