İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5-12 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan trafik denetimleriyle ilgili önemli verileri paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından toplamda 2 milyon 835 bin 873 araç denetlendi ve 459 bin 262 araca işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinin detayları

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, denetimlerin ayrıntıları yer aldı. 89 sürücü, mevzuata aykırı şekilde çakar cihazları kullanmaktan dolayı işlem gördü. Hız ihlali yapan 112 bin 266 sürücü, periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417 araç, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 624 kişi ve zorunlu sigortası olmayan 8 bin 965 araç sahibine de işlem uygulandı.

Emniyet kemeri denetimleri 781 bin 481 kez yapıldı

Bakan Yerlikaya ayrıca, 2024 yılı boyunca yapılan emniyet kemeri denetimlerinde toplamda 781 bin 481 işlem gerçekleştirildiğini belirtti.