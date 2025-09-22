Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan iş insanı İ.D., sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiler tarafından yapay zeka vurgunu ile 10 milyon lira dolandırıldı. Sahte yatırım şirketi olarak kendini tanıtan şüpheliler, yapay zekâyla oluşturulmuş fotoğraflar ve sahte uygulamalarla mağdurun güvenini kazandı.

Kısa sürede yüksek kazanç vaadi

Olay, İ.D.’nin sosyal medya üzerinden “Mine D.” adlı kişiyle iletişime geçmesiyle başladı. Şüpheli, 45 günlük yatırım programıyla yüzde 78 oranında kâr vaat etti. Tanınmış bir yatırım şirketinin adını kullanan dolandırıcılar, bu sayede mağduru ikna etti.

Sahte uygulama ile tuzağa düşürdüler

“Cengiz” adını kullanan başka bir şüpheli, İ.D.’ye yatırımlarını takip edebilmesi için sahte bir uygulama linki gönderdi. İş insanı uygulama üzerinden parasının katlandığını görünce, bir hafta içinde iki farklı hesaba toplam 10 milyon lira yatırdı.

Yapay zekâ ile oluşturulmuş fotoğraflar

Dolandırıcılar, şüphe uyandırmamak için yapay zekâ ile üretilmiş fotoğraflar gönderdi. İ.D., bu fotoğrafları gerçek zannederek güvenini artırdı.

Gerçek ortaya çıkınca

Bir haftanın sonunda parasını çekmek isteyen İ.D., kimseyle iletişim kuramayınca durumdan şüphelendi. Adı kullanılan yatırım firmasını arayan iş insanı, firmanın böyle bir hizmeti olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı.

MASAK ve yargı süreci

İ.D., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Avukatı Geçkil, “Müvekkilimizin yaşadığı bu olay, organize ve profesyonel bir dolandırıcılık faaliyetidir” dedi. Dolandırıcılara ait hesaplar için Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) başvuruda bulunuldu.

Vatandaşlara uyarı

Geçkil, vatandaşların benzer yöntemlerle kandırılabileceğini vurgulayarak internet üzerinden gelen yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.