İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin elçiliği düzenlenen törenle resmen açıldı. Açılış, Filistin’in diplomatik alandaki temsiliyetini güçlendiren yeni bir adım olarak öne çıktı.

Londra’da diplomatik temsilcilik açıldı

Başkent Londra’daki elçilik binasının açılışı, Filistin’in uluslararası düzeyde tanınırlığı açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Malta’dan da tanıma kararı

İngiltere, Kanada, Portekiz ve Avustralya’nın ardından Malta da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’i resmen tanıyacağını açıkladı. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan duyuruda, kararın kısa süre içinde resmileşeceği bildirildi.

Uluslararası süreç

Filistin’in farklı ülkeler tarafından tanınması, diplomatik statüsünün güçlenmesine katkı sağlıyor. Londra’daki elçiliğin açılışı da bu sürecin önemli bir parçası olarak öne çıktı.