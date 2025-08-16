Kadın Emeği Çarşısı Ayvalık’ta kapılarını açtı

Ayvalık Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Kadın Emeği Çarşısı, kadınların üretim gücünü, emeğini ve yaratıcılığını bir araya getiren özel bir platform olarak Tarihi Eski Gümrük Meydanı’nda açıldı. Çarşıda Ayvalık Kooperatifi, Mahalleevleri, BAÇEM, BALMEK, KEDİ, AYKEP, yerel üreticiler ve emekçi kadınların ürettiği çeşitli el işi ve yöresel ürünler yer alıyor.

Kadın emeği ekonomiye katkı sağlıyor

Kadın Emeği Çarşısı, kadınların üretime katılmasını teşvik ederek ekonomik bağımsızlıklarını desteklemeyi hedefliyor. Yerel üreticilerin elinden çıkan ürünler, doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Böylece hem üretici kadınlar gelir elde ediyor hem de ziyaretçiler el emeği ve doğal ürünlere ulaşabiliyor.

Kadınlar ürettikçe güçleniyor

Ayvalık Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdi. Kadınların ürettikçe güçlendiğini ve bu gücün toplumu da ileriye taşıdığını vurgulayan çarşı, aynı zamanda yerel dayanışmanın da bir örneğini oluşturuyor.

Başkan Ergin’den destek çağrısı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kadın Emeği Çarşısı’nın açılışında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kadın emeğine sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Tüm vatandaşlarımızı, Pazar akşamına kadar Tarihi Eski Gümrük Meydanı’nda açık olacak Kadın Emeği Çarşısı’nı ziyaret etmeye ve kadın emeğine destek olmaya davet ediyoruz.”

Kadın Emeği Çarşısı, belirli tarihlerde düzenlenmeye devam edecek ve farklı üreticilere ev sahipliği yaparak Ayvalık’ta kadın girişimciliğini ve dayanışma kültürünü güçlendirecek.