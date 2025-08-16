Gümüşlük Müzik Festivali’nde Macar piyanist Szekely konser verdi

Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen 22. Gümüşlük Müzik Festivali, geçtiğimiz akşam Macar piyanist Istvan Szekely’i tarihi Antik Taş Ocağı’nda sanatseverlerle buluşturdu. Lizst Enstitüsü ve Macar Kültür Merkezi İstanbul’un katkılarıyla düzenlenen konser, Bodrumlu klasik müzik tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Istvan Szekely uluslararası alanda tanındı

15 yaşından itibaren Avrupa, Amerika, Asya ve Güney Amerika’da sahne alan Szekely, birçok ödül kazanan deneyimli bir piyanist ve eğitmen. Festivalde W.A. Mozart, C. Debussy, F. Liszt ve F. Chopin’in seçkin eserlerini seslendiren sanatçı, ayrıca kendi bestesi “Crowd”u da izleyiciye sundu.

Konser günbatımıyla başladı ve yıldızların altında iki bölüm halinde sürdü. İlk yarıda Mozart’ın “Sonata in B♭ Major, K. 570” eseri ve Debussy’nin “Clair de Lune” eseri çalındı. İkinci bölümde Chopin’in iki baladı ve Szekely’nin bestesi yer aldı. Gecenin finali Brahms’ın “Intermezzo” eseriyle yapıldı.

Sanatçı, konser sonunda izleyicilerin alkışlarıyla sahneden indi.

Deli Bakkal 19 Ağustos’ta Gümüşlük’te sahne alacak

Festival kapsamında 19 Ağustos Salı akşamı, çok sesli kadrosuyla Türk caz sahnesine yeni bir soluk getiren Deli Bakkal, Gümüşlük sahilindeki “Suda” sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Afrobeat, etio-caz ve Anadolu funk tarzlarını harmanlayan grup, özgün müzikleriyle dikkat çekiyor.

22. Gümüşlük Müzik Festivali’ni dünyaca ünlü piyanist Congyu Wang takip edecek

21 Ağustos Perşembe akşamı, Antik Taş Ocağı’nda Singapurlu piyanist Congyu Wang klasik müzikseverlerle buluşacak. Wang, Mozart, Chopin ve Liszt’in eserlerini seslendirecek.

Festival bilgileri ve program

Gümüşlük Müzik Festivali, Bosfor Turizm ana sponsorluğunda; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi gibi kurumların destekleriyle gerçekleşiyor. Biletler Biletix, Biletinial ve festival ofisinden temin edilebiliyor. Konserler genellikle 20.30 ve 21.15 saatlerinde başlıyor.