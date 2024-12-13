Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesindeki ekiplerin, motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı denetimlerle, kış aylarında trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Yılbaşı öncesi sıklaştırılan uygulamalar, kask takmayan ve evrak eksikliği olan sürücülere göz açtırmıyor.

Sıkı denetimler sürüyor

Denetimlerin, ilçe genelindeki trafiğin en yoğun olduğu bölgeler ile mahalle aralarında gerçekleştirildiği öğrenildi. Motosiklet sürücülerine yönelik yapılan bu uygulamalar, kask kullanmayan, ehliyetsiz veya tescilsiz motosikletle trafikte seyreden sürücülere karşı sıkı bir denetim sürecini içeriyor.

Kask kullanımı zorunlu

Ayvalık’taki trafik ekipleri, motosiklet sürücülerinin can güvenliklerini sağlamak için kask takmayı zorunlu kılıyor. Denetimler sırasında, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca, aşırı hız yapan motosiklet sürücülerine de aynı şekilde işlem yapılıyor.

Trafik güvenliği için bilgilendirme

Denetimler sırasında, ekipler vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendiriyor. Yapılan çalışmalar, halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve sürücüler, güvenli bir trafik ortamı sağlanması adına uygulamaların devam etmesini bekliyor.