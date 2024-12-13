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Sürücülerden bu güzergahı kullanmadan önce trafik durumunu kontrol etmeleri ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

Bu noktada oluşan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 1.5 kilometrelik trafik birikimi gözleniyor. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin alındığını ve aracın yol dışına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İzmir- Aydın Yolu Torbalı istikameti Kısıkköy Kavşağı’nda arızalanan bir araç nedeniyle trafik akışında yoğunluk yaşanıyor. Aracın yol kenarına çekilmesi için çalışmalar sürerken, trafik akışı sol şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

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