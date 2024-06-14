Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. İbadethaneler başta olmak üzere parklar, cadde ve sokaklar ile mezarlıklar titizlikle temizleniyor. Ekipler, camilerin minberinden kapı ve pencerelerine, halılarına kadar her detayı özenle ele alıyor.

Camilerde detaylı temizlik

Ayvalık sakinlerinin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Sakarya, Çınarlı, Saatli, Hayrettin Paşa, Çamlık, Altınova Hacı Bayram, Şehitler ve Cunda (Alibey) Adası Hamidiye camilerinde detaylı temizlik yaptı.

İhtiyaç sahiplerine destek sağlamak için

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde dayanışma ruhunu canlı tutmak için hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek olarak ulaştırmak amacıyla aşevi aracılığıyla bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Hayırseverlerin bağışlarının ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşmasını sağlamak için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Başkan Ergin, bağışların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ve bu sayede yüzlerce dar gelirli ailenin bayram sofrasında buluşmasının sağlanacağını ifade etti.

Kurban eti bağışında bulunmak isteyenler, Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen kampanyaya katılarak detaylı bilgi alabilirler. Bağışlarını 0 530 340 27 10, 0 533 712 01 42 veya 0 545 836 43 41 numaralı telefonlardan belediye yetkililerine iletebilir veya doğrudan aşevine teslim edebilirler.