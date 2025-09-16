Boğaziçi Otel altı ve adliye arkasında bulunan iki şubede hizmet verecek olan lokantalarda, eğitim yılının ilk günü öğrencilere yemekler ücretsiz olarak ikram edildi.

Geçtiğimiz yıl boyunca toplam 86 bin 624 tabldot yemek servis edilen lokantalar, bu dönemde üç çeşit yemek ve meyveyi sembolik bir ücret olan 30 TL karşılığında sunacak. Lokantalar, öğrencilerin hem sağlıklı hem de ekonomik bir şekilde beslenmesini hedefliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, lokantaların öğrencilerin enerjisini artıracak şekilde hazırlandığını belirterek, “Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle öğrencilerimize destek oluyoruz. Lokantalarımız tamamen Ayvalık Belediyesi sorumluluğunda titizlikle hazırlandı. Çünkü gençlerimiz Ayvalık’ın geleceği” dedi.

Başkan Ergin, öğrenci ve velilerin bütçelerine katkıda bulunmayı önceliklendirdiklerini de vurguladı: “Geçen yıl öğrenci ve velilerden aldığımız olumlu geri dönüşler bize güven verdi. Bu yıl da aynı heyecanla devam ediyoruz. Üç çeşit yemek ve meyve için belirlediğimiz 30 TL’lik ücret ile ailelerin bütçesi zorlanmayacak. Öğrencilikte ekonomik dengeyi korumak çok önemli, bu nedenle fiyatlarımızda herhangi bir artış yapmadık.”

Bu uygulamayla Ayvalık Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatını hem sağlıklı hem de ekonomik açıdan desteklemeye devam ediyor.