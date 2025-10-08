AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Tedavi görmekte olduğu Denizli’de hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muhsin Tan (72), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Muhsin Tan bir süre önce rahatsızlanarak Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Evli, 2 çocuk babası Muhsin Tan 06 Ekim 2025 günü tedavi altına alındığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kıbrıs Gazisi Muhsin Tan Denizli’den Aydın’ın Nazilli ilçesi kırsal Pirlibey Mahallesine getirildi. İlk olarak evinin önünde dualar okunarak helallik alındı. Evinin önünde başta eşi Nurten Tan ve tüm yakınları taputuna sarılarak gözyaşı döktüler.

Kıbrıs gazisi Muhsin Tan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra hava muhalefeti nedeni ile Denizli 11 Komando Tugayı Tören Takımı’nın omuzlarında Pirlibey kapalı Pazar yerine getirildi.

Pirlibey Çarşı Camii imamı cenaze namazsına katılanlardan helallik isteyerek haklarını helal etmelerini istedi. Tüm cenaze namazına katılanlar haklarını helal ettiler. Cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Muhsin Tan’ın Türk bayrağına sarılı tabutu Denizli 11 Komando Tugayı Tören Takımı’nın omuzlarında cenaze aracına taşınarak Pirlibey mezarlığına götürülerek gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Nazilli Belediye Başkanı Uzm. Dr. Ertuğrul Tetik, Merkez komutan vekili P. Ütğm Onur Arda bayrak, Nazilli asker şubesi başkanı personel Teğmen Hasan Aybey, Nazilli jandarma karakol komutanı Jand. Üsteğmen Halil İbrahim Alıç, Nazilli Askerlik Şubesi sivil memuru Ahmet Yaman ile Kıbrıs Gazisi Muhsin Tan’ın yakınları ve vatandaşlar katıldılar.