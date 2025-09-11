2025-2026 eğitim yılı ile birlikte, 15 Eylül Pazartesi günü lokantanın yeniden hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.

Yemek Ücretlerine Zam Yok

Geçtiğimiz yıl Ayvalık’ta öğrencilere sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek sunmak amacıyla hayata geçirilen Öğrenci Kent Lokantası’nda, bu yıl da öğrencileri sevindiren bir karar alındı. Belediye, ekonomik koşullara rağmen yemek ücretlerine zam yapmayarak geçen yılki fiyat tarifesini korudu.

Öğrencilere Büyük Destek

Ayvalık Belediye Başkanı, projenin gençlerin eğitim hayatına destek olmayı amaçladığını belirterek, “Öğrencilerimizin sağlıklı ve kaliteli yemeğe ulaşmasını önemsiyoruz. Bu nedenle kent lokantamızda fiyatları sabit tutarak onların yükünü hafifletmek istedik. Yeni dönemde de öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim Dönemiyle Eş Zamanlı Başlangıç

15 Eylül Pazartesi günü kapılarını yeniden açacak olan Öğrenci Kent Lokantası, yeni eğitim dönemi boyunca öğrencileri ağırlayarak hem bütçelerine katkı sağlayacak hem de sosyal dayanışmanın güçlü bir örneğini sergileyecek.

Ayvalık Belediyesi, lokantanın hizmet kalitesini artırmak için bu yıl menü çeşitliliğini genişletecek ve hijyen standartlarını en üst seviyede tutacak.