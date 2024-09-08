Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde öğrencilere yönelik büyük bir yenilik hayata geçiyor. Ayvalık Belediyesi, öğrencilere ekonomik ve kaliteli yemek sunacak “Öğrenci Lokantası”nı 11 Eylül’de açacak. Bu yeni hizmet, öğrencilerin beslenme ihtiyacını daha uygun fiyatlarla karşılayacak.

Ayvalık’ın ilk “Öğrenci Lokantası” başlıyor

Ayvalık Belediyesi, öğrencilere özel olarak hazırlanan "Öğrenci Lokantası"nı hayata geçiriyor. Boğaziçi Otel’in altında açılacak olan bu yeni mekan, uygun fiyatlarla kaliteli yemek seçenekleri sunarak öğrencilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Lokanta, 11 Eylül’de kapılarını açacak.

Uygun fiyatlarla üç çeşit yemek ve meyve

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni projeyle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilere uygun fiyatlarla sunulacak yemeklerin detaylarını paylaştı. Başkan Ergin, “Öğrenci lokantamızda, her gün farklı menülerle anne eli lezzetinde yemekler sunacağız. Ayrıca, yemeklerin yanında meyve de servis edeceğiz” dedi. Bu sayede, öğrenciler hem sağlıklı hem de doyurucu yemeklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Öğrencilerin bütçesine dost

Başkan Ergin, öğrencilik hayatında bütçeyi dengelemenin önemine vurgu yaptı. “Biliyoruz ki, öğrencilik hayatında bütçeyi dengelemek hem aileler hem de öğrenciler için büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle, Ayvalık Belediyesi olarak sizlere cebinize dost fiyatlarla kaliteli ve lezzetli yemekler sunacağız” şeklinde konuştu. Bu yeni uygulamanın, öğrencilere ekonomik anlamda büyük bir destek sağlayacağı belirtiliyor.

Kaliteli ve sağlıklı yemekler

Ayvalık Belediyesi’nin sorumluluğunda olacak bu proje, öğrencilere en iyi hizmeti sunmak için titizlikle hazırlandı. Başkan Ergin, “Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle derslerinizin ve günlük aktivitelerinizin enerjisini artıracak bir ortam sunacağız” diyerek, lokantanın öğrencilere yönelik kapsamlı bir hizmet sunacağını vurguladı. Ergin, “Çünkü sizler, Ayvalık’ımızın geleceğisiniz” ifadeleriyle öğrencilerin bu yeni mekanda daha sağlıklı ve uygun fiyatlı yemekler tüketmelerini umduğunu belirtti.

Ayvalık’taki bu yeni girişim, öğrencilere sağladığı ekonomik avantaj ve kaliteli yemek hizmeti ile dikkat çekiyor. Öğrenci lokantası, 11 Eylül itibarıyla hizmete girecek ve bölgedeki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını olumlu yönde etkileyecek.