Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin detayları açıkladı. Vali Zorluoğlu, cesedin sabah saat 08:45 sıralarında Eğertutmaz Deresi kenarında, üzeri taşla gizlenmiş çuval içinde bulunduğunu belirtti.

Vali Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile düzenlediği basın toplantısında, Narin Güran'ın kaybolmasının ardından yürütülen kapsamlı arama çalışmalarını anlattı. Zorluoğlu, arama faaliyetlerinin İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda, jandarma, AFAD, emniyet uzman personeli ve diğer ilgili birimlerin katkısıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

"Ceset cuval içinde ve üzeri taşla kapalı bulundu"

Vali Zorluoğlu, bugüne kadar yapılan aramalarda Eğertutmaz Deresi'nin bölgesinin tekrar incelendiğini ve Narin Güran'ın cesedine ulaşmak için yapılan çalışmaların başarılı olduğunu ifade etti. İlk bulgulara göre, Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konulup dere kenarına bırakıldığı, çuvalın suya yerleştirildikten sonra üzerinin ağaç dalları ve taşlarla kapatılarak doğal bir görüntü verildiği açıklandı.

Vali Zorluoğlu, “Kayıp kızımızın cesedi, sabah saat 08:45 sıralarında dere kenarında çuval içerisinde ve üzeri taşla gizlenmiş halde bulundu. Daha önce aranılan bölgelerin yeniden taranması çalışması kapsamında, Eğertutmaz Deresi’nin bu bölgesinde uzman ekiplerce cesedine ulaşıldı” dedi.

"Başsavcılık soruşturmayı gizlilikle yürütüyor"

Gelişmeler hakkında daha fazla bilgi verilmesinin sınırlı olduğunu belirten Zorluoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gizlilik kararı aldığını ve bu nedenle soru almayacaklarını ifade etti. Ayrıca, gelişmelerin basın ve kamuoyuyla ihtiyaç duyulduğunda paylaşılacağı bilgisini verdi.

Olayın ardından Narin Güran’ın ailesine başsağlığı dileyen Vali Zorluoğlu, “Kızımıza Allah’tan rahmet diliyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz,” şeklinde konuştu.

Arama çalışmaları ve gözaltılar

Narin Güran’ı arama çalışmaları sırasında Diyarbakır’daki özel ekip ve Ankara’dan gelen ekip, koordineli bir şekilde bölgede arama yaptı. Bugüne kadar yapılan 8 farklı aramada herhangi bir iz bulunamadı.

Olayın başlangıcında, Narin Güran’ın abisi gözaltına alınmış, ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Ardından, abisinin kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle amcası tutuklandı.