

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, ilçedeki kadınlara yönelik önemli bir sosyal projeyi kamuoyuyla paylaştı. Duman, daha önce depremler nedeniyle geçici olarak depremzedelere tahsis edilen ve konumu açığa çıkan kadın sığınma evinin başka bir bölgede yeniden inşa edileceğini duyurdu.

Kadın sığınma evi, 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evsiz kalan depremzedelere geçici yuva olmuştu. Deprem sonrası açığa çıkan adres bilgisi nedeniyle güvenlik gerekçesiyle taşınma zorunluluğu doğdu. Konu, Buca Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısında gündeme alındı.

Başkan Duman: “Yeni kadın sığınma evi başka bir noktada olacak”

Meclis oturumunda açıklamalarda bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Duman, “Buca Belediyesi olarak zorda kalan kadınlarımıza sıcak bir yuva olacak kadın sığınma evimizi ilçemizin başka bir noktasında yapmayı planlıyoruz,” dedi.

Sığınma evi olarak planlanan bina artık sosyal tesis olacak

Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, İnönü Mahallesi’nde bulunan ve kadın sığınma evi olarak projelendirilen beş katlı yapının imar planlarındaki kullanım amacı değiştirildi. “Belediye hizmet alanı” olan kullanım kararı, “özel sosyal tesis alanı” olarak revize edildi.

Başkan Duman, binanın konumunun önceki hizmet döneminde depremzede ailelerin yerleştirilmesi sonrası kamuoyuna açık hale geldiğini, bu durumun da güvenlik zaafiyeti oluşturduğunu vurguladı. Bu nedenle, ilçede farklı bir noktada yeni bir kadın sığınma evi inşa edileceğini kaydetti.

Öğrenci yurdu planı da yasayla engellendi

Başkan Duman, aynı binanın bu yıl içerisinde erkek öğrenci yurdu olarak hizmet vermesi için hazırlıklar yapıldığını da ifade etti. Ancak son dönemde çıkarılan yasal düzenleme ile belediyelerin yurt açma yetkisinin kaldırıldığını hatırlatarak, “Üniversite kenti Buca’mızda her yıl binlerce öğrenciyi ağırlıyoruz. Barınma sorunu öğrencilerimiz için büyük bir sıkıntı. Bu nedenle tüm ihtiyaçlara cevap verecek bir yurt binası hazırladık. Ancak yasadan dolayı bu çalışmalarımızı durdurmak zorunda kaldık,” açıklamasında bulundu.