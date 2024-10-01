Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu madde satıcılarına göz açtırmadı. Narkotik polisinin ilçe merkezinde, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcıları ve bu kişilere madde temin eden şahıslara yönelik düzenlediği operasyon, önemli bir başarıyla sonuçlandı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Son gerçekleştirilen planlı operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 bin 543 adet uyuşturucu hap, 2.30 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 650 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.