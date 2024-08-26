Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, beş yıllık dönemde yollara yapılan büyük yatırımları duyurdu. Ergin, son olarak Küçükköy Mahallesi Sefaköy mevkisinde yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vatandaşların görüşleri not alındı

Zeytin Sokak’taki yol yapım çalışmalarını denetleyen Başkan Ergin, "Pazar günü de dahil olmak üzere, çevreye rahatsızlık vermeden yoğun bir tempoda çalışan emekçilerimizle ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Onların görüşlerini dinledik, sohbet ettik ve önerilerini not aldık," şeklinde konuştu.

"Sözümüzü tuttuk"

Ergin, yaklaşık 9 bin metrekarelik yolun büyük kısmının tamamlandığını belirterek, "Son beş yılda Ayvalık’ta yollarımıza en fazla yatırım yapılan dönemi yaşadık. Bu süreçte söz verdiğimiz gibi, Ayvalık'ta yapılmamış yol bırakmayacağız ve mevcut sorunları bir an önce çözeceğiz," dedi.