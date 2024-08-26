Ceuta'da düzensiz göçmen akını

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta, bu sabah erken saatlerde yaşanan yeni bir düzensiz göçmen akınıyla sarsıldı. Ceuta yerel yönetiminden alınan bilgilere göre, yoğun sisin sağladığı fırsattan yararlanan kalabalık bir grup düzensiz göçmen, deniz yoluyla İspanya'ya geçmeye çalıştı.

15'ten fazla çocuk Ceuta'ya ulaştı

Çoğu yetişkin olan göçmenler İspanyol jandarması tarafından Fas tarafına geri püskürtülürken, 15'ten fazla çocuğun yüzerek Ceuta'ya girmeyi başardığı bildirildi. Son dönemlerde bölgeye yönelik düzensiz göçmen akını hızla artıyor. 22 Ağustos'ta da 350 kadar göçmenin yüzerek sınırı geçmeye çalıştığı, bu gruptan 4 çocuk ve 12 yetişkinin Ceuta'ya yasa dışı yollardan giriş yaptığı duyurulmuştu.

Göçmen barınma merkezlerinde kriz

Ceuta Özerk Kenti Başkanı Juan Vivas, düzensiz göçmenler için ayrılan barınma merkezlerinin doluluk oranının yüzde 422'yi aştığını belirterek, duruma acil çözüm bulunması gerektiğini vurgulamıştı. Yıl boyunca 650'den fazla düzensiz göçmenin Ceuta'ya giriş yaptığı resmi kayıtlara geçti.

İspanya'da düzensiz göç endişesi büyüyor

Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından İspanya'ya yönelik düzensiz göçmen akını, son bir yılda yüzde 66,2 oranında arttı. Kanarya Adaları ise en fazla göçmen alan bölge olarak öne çıkıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzensiz göçe karşı önlemler bulmak amacıyla 27-29 Ağustos tarihlerinde Moritanya, Senegal ve Gambiya'yı ziyaret edecek.