Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen ve bu kaçışa aracılık eden 3 organizatör, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Şüpheli araçlar durduruldu

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları üç otomobilde, 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ve onları yasa dışı yollardan yurtdışına çıkarmaya çalışan 3 organizatörü ele geçirdi. Olayla ilgili olarak organizatörler gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Toplam 182 bin 672 TL idari para cezası

Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 8 yetişkin göçmene toplamda 182 bin 672 TL idari para cezası kesildi. Göçmenleri taşımakta kullanılan 3 otomobile ise el konulduğu bildirildi.