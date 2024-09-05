Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zabıta memurlarıyla bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutladı ve teşkilatın özverili çalışmaları için teşekkür etti. Etkinlik, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Ergin, burada yaptığı konuşmada zabıta teşkilatının toplum için önemine vurgu yaptı. "Zabıta teşkilatımız, toplumumuzun huzurunu sağlayan, kent bilincini artıran ve dayanışmayı destekleyen en önemli kurumdur. Yerel yönetimlerin topluma yansıyan yüzüdür" dedi.

Başkan Ergin: "Zabıta teşkilatımız toplumun huzurunun teminatıdır"

Ayrıca, Başkan Ergin, Ayvalık’ın esenliği ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan zabıta teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümünü de coşkuyla kutladı. Ergin, zabıtaların özverili çalışmaları sayesinde kentin güvenli ve huzurlu bir yer olmaya devam ettiğini belirtti.

Zabıta Haftası’nın kutlanmasının ardından, Başkan Ergin, zabıta memurlarına bu özel günün anlamını anlatan bir konuşma yaptı ve onlara teşekkür ederek başarılar diledi.