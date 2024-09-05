Göztepe taraftarı 9 Eylül'de oynananacak Türkiye-Galler maçı için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Gürsel Aksel Stadyum'unda oynanacak maç için tüm takım taraftarlarını kendi tuttuğu takımın formalarıyla beraber gelmek için çağrıda bulundu. Göz-Göz taraftarı hiçbir renk fark etmeksizin herkesi Milli Takımımızı desteklemek için tek yürek olmaya davet etti.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Kamuoyuna duyurumuzdur! Söz konusu Milli Takımımız olduğunda her şeyden ve herkesten bağımsız tek yürek oluruz.

9 Eylül 2024 tarihinde mabedimiz Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak olan Türkiye-İzlanda Milli maçına tüm takım taraftarlarını kendi formaları ve aileleri ile davet ediyoruz. Hem İzmir'imizin kurtuluşunu kutlamak, hem Milli Takımımıza destek olmak, hem de ihtiyacımız olan barışa, huzura ve de dostluğa bir adım daha yaklaşmak adına bu çağrıyı yapıyoruz: Evimiz Evinizdir!