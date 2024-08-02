Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Muhittin Tüfekçi, zeytinlik ve tarlalarda yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla kırsal mahalle muhtarları ve çiftçilerle bir araya geldi. Toplantının ana gündemi, tarım arazilerindeki sıkıntıların çözümü ve çiftçilerle daha güçlü bir iletişim kurmak oldu.

Sorunların çözümüne karşı iş birliği

Belediye Başkanı Mesut Ergin, sorunların kökenini ve hızlı çözüm yollarını belirlemek üzere düzenlenen bu toplantıların düzenli olarak yapılacağını belirtti. “Çiftçilerimizin Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile olan bağlantılarını güçlendirmek amacıyla Kaymakamımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, İlçe Tarım Müdürümüz ve Çiftçi Malları Yönetim Kurulu ile ortak çalışmalar yapıyoruz. Sorunların çözümü ve olumsuzlukların giderilmesi için el birliğiyle çalışacağız,” dedi.