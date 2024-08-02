Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan Okçuluk Karışık Takımı, son 16 turunda Japonya'ya beraberlik atışında merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Setlerde 4-4'lük beraberlikten sonra atılan oklarda puanlar aynı olsa da yakın ok farkıyla milli takım, Japonya takımı Junya Nakanishi ve Satsuki Noda'ya elendi.

Milli okçuların bireysel müsabakalardaki mücadelesi devam ediyor.

🏹Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan Okçuluk Karışık Milli Takımımız, son 16 turunda Japonya'ya beraberlik atışında merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak oyunlara veda etti.



👏Sporcularımıza teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/wIr8OdIXII — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 2, 2024