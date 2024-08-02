Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan Okçuluk Karışık Takımı, son 16 turunda Japonya'ya beraberlik atışında merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Setlerde 4-4'lük beraberlikten sonra atılan oklarda puanlar aynı olsa da yakın ok farkıyla milli takım, Japonya takımı Junya Nakanishi ve Satsuki Noda'ya elendi.

Milli okçuların bireysel müsabakalardaki mücadelesi devam ediyor.

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Editör: Engin Keskin