Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan Okçuluk Karışık Takımı, son 16 turunda Japonya'ya beraberlik atışında merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak oyunlara veda etti.
Setlerde 4-4'lük beraberlikten sonra atılan oklarda puanlar aynı olsa da yakın ok farkıyla milli takım, Japonya takımı Junya Nakanishi ve Satsuki Noda'ya elendi.
Milli okçuların bireysel müsabakalardaki mücadelesi devam ediyor.
🏹Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan Okçuluk Karışık Milli Takımımız, son 16 turunda Japonya'ya beraberlik atışında merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak oyunlara veda etti.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 2, 2024
👏Sporcularımıza teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/wIr8OdIXII