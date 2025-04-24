Menderes Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına Ataköy Mahallesi’nde devam etti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 5607 Sokak’ta yürütülen kilit parke döşeme çalışması kısa sürede tamamlanarak yol vatandaşların kullanımına açıldı.

Ataköy’de kilit parke döşeme tamamlandı

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ataköy Mahallesi 5607 Sokak’ta gerçekleştirdikleri kilit parke çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım altyapısını iyileştirdi. Hızla tamamlanan çalışmaların ardından yeni yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

44 mahalleye eşit hizmet anlayışı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çalışmaların tüm mahalleleri kapsayacak şekilde sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Planlamamız dahilinde tüm bozuk yolları yeniliyoruz. Yol gereken her yere ulaşmakta kararlıyız. Çalışmaları kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunuyoruz. 44 mahallemize eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyor, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.”