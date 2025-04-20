AZ Alkmaar ile GA Eagles 21 Nisan 2025'te Hollanda Kupası'nda karşılaşıyor. Maç saat 19:00'da S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
AZ Alkmaar ile GA Eagles, Hollanda Kupası'nın 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. AZ Alkmaar - GA Eagles maçı, S Sport Plus kanalından saat 19:00'da canlı yayınlanacak. Karşılaşma Alkmaar'daki AFAS Stadyumu'nda oynanacak.
AZ Alkmaar - GA Eagles maçı yayın bilgileri
21 Nisan 2025 Pazartesi günü AZ Alkmaar - GA Eagles maçı hangi kanalda?
AZ Alkmaar ile GA Eagles arasında oynanacak Hollanda Kupası karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak yapılacak.
S Sport Plus frekans ve platform bilgileri
S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
21 Nisan 2025 Pazartesi günü AZ Alkmaar - GA Eagles maçı nerede ve saat kaçta?
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Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
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Başlama Saati: 19:00
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Stadyum: AFAS Stadyumu (Alkmaar)