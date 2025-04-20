AZ Alkmaar ile GA Eagles 21 Nisan 2025'te Hollanda Kupası'nda karşılaşıyor. Maç saat 19:00'da S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

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AZ Alkmaar ile GA Eagles, Hollanda Kupası'nın 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. AZ Alkmaar - GA Eagles maçı, S Sport Plus kanalından saat 19:00'da canlı yayınlanacak. Karşılaşma Alkmaar'daki AFAS Stadyumu'nda oynanacak.

AZ Alkmaar - GA Eagles maçı yayın bilgileri

21 Nisan 2025 Pazartesi günü AZ Alkmaar - GA Eagles maçı hangi kanalda?

AZ Alkmaar ile GA Eagles arasında oynanacak Hollanda Kupası karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak yapılacak.

S Sport Plus frekans ve platform bilgileri

S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

21 Nisan 2025 Pazartesi günü AZ Alkmaar - GA Eagles maçı nerede ve saat kaçta?

  • Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi

  • Başlama Saati: 19:00

  • Stadyum: AFAS Stadyumu (Alkmaar)

Kaynak: HABER MERKEZİ