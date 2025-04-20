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S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

AZ Alkmaar ile GA Eagles arasında oynanacak Hollanda Kupası karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak yapılacak.

AZ Alkmaar ile GA Eagles, Hollanda Kupası'nın 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. AZ Alkmaar - GA Eagles maçı, S Sport Plus kanalından saat 19:00'da canlı yayınlanacak. Karşılaşma Alkmaar'daki AFAS Stadyumu'nda oynanacak.

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AZ Alkmaar ile GA Eagles 21 Nisan 2025'te Hollanda Kupası'nda karşılaşıyor. Maç saat 19:00'da S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

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