Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kamu yayıncısı TRT’ye yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Şahin, TRT’nin tarafsız ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, yapılan eleştirilerin kamuoyunun haber alma hakkına bir saldırı olduğunu ifade etti.

RTÜK Başkanı Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT’yi hedef alan açıklamaları, hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır.

Köklü yayıncılık geçmişiyle ülkemizin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT, ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla Türkiye'nin sesi olmaya devam etmektedir.

TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz.”