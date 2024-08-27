Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eski koruması Mahir Mammadov (50), kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu. Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yer alan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi.

Hareketsiz bir şekilde yerde bulundu

Olayın ardından yapılan ilk incelemelerde, Mammadov’un ölümüne neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi. 50 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı Mahir Mammadov, eşi Kemale Mammadov ve oğlu ile birlikte üç gün önce tatil için Kuşadası’na gelmişti. Tatil sırasında Mammadov ve ailesi sabah kahvaltısının ardından odaya çekilerek dinlenmeye geçti. Aile bireyleri, öğleden sonra şehir merkezine dolaşmak üzere ayrıldığında, otele döndüklerinde Mahir Mammadov’u hareketsiz bir şekilde yerde buldu.

Ölüm nedeni belirsiz

İhbar üzerine otel odasına gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Mammadov’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Mammadov’un kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Morgu’nda yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

Soruşturma başlatıldı

Olayın detayları ve ölümün kesin nedeni hakkında daha fazla bilgi edinmek için soruşturma devam ediyor.