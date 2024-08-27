UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonunda mücadele etmeye hak kazanan takımlar, bugün ve yarın oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından belli olacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 36 takım yer alacak. Yeni sezonun kura çekimi ise 29 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

UEFA, kura çekimi sırasında Cristiano Ronaldo'ya özel bir ödül verileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu olan Cristiano Ronaldo, dünyanın en prestijli organizasyonunda bıraktığı önemli mirastan dolayı UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin tarafından özel bir ödülle onurlandırılacak." ifadelerine yer verildi.

Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerinde 183 maça çıkarak 140 gol attı. Portekizli yıldız, 5 kez şampiyonluk yaşarken, 7 kez gol krallığını elde etti. Ayrıca, bir sezonda 17 golle en çok gol atan futbolcu ve 11 maç üst üste gol atarak en uzun gol serisine sahip oyuncu rekorlarını da elinde bulunduruyor.

Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği bu olağanüstü performans, UEFA tarafından bu özel ödülle taçlandırılacak.