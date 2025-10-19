İddialara göre darbenin arkasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Şefi Ramiz Mekhtiyev bulunuyordu.

Rusya merkezli Novaya Gazeta ve Azerbaycan basınında yer alan haberlere göre, Mekhtiyev yönetimi devralmak ve geçici bir hükümet kurmak amacıyla harekete geçmişti. Mekhtiyev’in, geçtiğimiz yıl Azerbaycan’a ait bir yolcu uçağının Rus füzesiyle vurulmasının ardından gerilen Moskova-Bakü ilişkilerini kendi çıkarı için kullanmaya çalıştığı öne sürüldü.

Kaynaklar, Mekhtiyev’in Rusya’dan destek talep ettiğini, bu süreçte bazı eski bağlantılarını devreye soktuğunu belirtiyor. Putin’in ise bu girişimi öğrendikten sonra Aliyev’e doğrudan bilgi verdiği, böylece darbe planının erken safhada ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Azerbaycan haber ajansı APA, darbe planının Başkanlık Ofisi içinde hazırlandığını, güvenlik birimlerinin de Putin’in uyarısının ardından operasyon düzenlediğini aktardı. Mekhtiyev birkaç gün içinde gözaltına alınarak “iktidarı ele geçirme komplosu” ve “vatana ihanet” suçlamalarıyla tutuklandı.

Cumhurbaşkanlığı, Mekhtiyev’in görevden alındığını doğruladı. Azerbaycan medyasına göre soruşturma süreci devlet güvenliği yasaları kapsamında yürütülüyor.

Geçtiğimiz yıl Rusya hava savunmasının yanlışlıkla Azerbaycan yolcu uçağını vurması sonucu 38 kişi yaşamını yitirmiş, olay iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuştu. Ancak Duşanbe’deki Rusya-Orta Asya zirvesi sonrasında Putin ile Aliyev arasındaki temasların ilişkileri yeniden normalleştirmeye başladığı belirtiliyor.