ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, ABD federal hükümetinin kapalı kalmaya devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın “güvercin” tondaki açıklamaları fiyatlamalarda belirleyici oldu.

Yatırımcıların odağı ABD enflasyon verilerinde

ABD ile Çin arasındaki ticari tansiyonun sürmesi, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Öte yandan Fed’in yakından izlediği enflasyon verisinin açıklanması öncesi piyasalar temkinli bir seyir izledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çin’e yönelik yüzde 100 tarife sürdürülebilir değil” açıklaması, risk iştahını kısmen artırdı. Ancak ABD federal hükümetinin kapalı kalması nedeniyle veri akışında aksamalar yaşandı.

Powell’dan “güvercin” mesajlar

Fed Başkanı Jerome Powell, bilanço küçültme sürecinin yakında sonlanabileceğini belirterek, “İş gücü piyasasında belirgin aşağı yönlü riskler var” dedi. Bu açıklamalar, piyasada faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

IMF’nin küresel büyüme tahminini yüzde 3’ten 3,2’ye yükseltmesi de küresel risk iştahını destekledi.

Altında yükseliş serisi 9. haftaya taşındı

Değerli metaller haftayı güçlü kazançlarla tamamladı.

Altının ons fiyatı yüzde 5,8 artışla 4.250 dolardan kapanırken, hafta içinde 4.379,42 dolarla rekor tazeledi.

Gümüş, arz tarafındaki sıkışıklıkla birlikte yüzde 3,8 değer kazanarak 54,71 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Paladyum yüzde 5,3, platin ise yüzde 4,9 oranında yükseldi.

Baz metallerde karışık görünüm

Baz metallerde ise tablo daha karışıktı. Çin’deki zayıf veriler ve ABD’de federal hükümetin kapanmasının yarattığı belirsizlik fiyatlamaları baskılarken, Pekin’in ekonomiyi destekleyeceği beklentisi kayıpları sınırladı.

Bakır yüzde 3,4

Alüminyum yüzde 0,9 yükseldi.

Nikel yüzde 0,7, çinko yüzde 1,9, kurşun yüzde 2,3 değer kaybetti.

Petrolde arz endişesi ve fiyat düşüşü

Brent petrol, arz fazlası beklentileri ve jeopolitik risklerin azalmasıyla yüzde 1,4 gerileyerek haftayı 61,04 dolardan tamamladı.

ABD’de ham petrol stoklarının beklenenden fazla artması ve üretimin rekor seviyeye çıkması, fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.

Doğal gaz fiyatları da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava beklentileri nedeniyle yüzde 3,2 azaldı.

Tarım emtiaları: karışık tablo

Tarım emtialarında yön arayışı sürdü.