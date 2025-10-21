“ Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturması kapsamında, aralarında bazı belediye başkanlarının da bulunduğu 200 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu davası açıldığını duyurdu. Aziz İhsan Aktaş hakkında 450 yıla, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise 337 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “ Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmasını tamamladı. 578 sayfalık iddianame, 1. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Soruşturma kapsamında 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

İddianamede, örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’a “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet”, “dolandırıcılık”, “resmî ve özel belgede sahtecilik”, “malvarlığı aklama” ve “gerçeğe aykırı fatura düzenleme” suçlarından cezalar talep edildi.

Aktaş’ın suçtan elde ettiği malvarlıklarının da müsaderesi (el konulması) istendi.

İddianamede, bazı CHP’li belediye başkanlarının da adları yer aldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: “Suç örgütüne üye olma”, 26 ayrı “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “malvarlığı aklama” suçlarından sorumlu tutuldu.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da çeşitli ihalelere fesat karıştırma ve rüşvet suçlamaları yöneltildi.

Tutuklanan bazı isimlerin İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İstenilen cezalar

Aziz İhsan Aktaş: 187 yıldan 450 yıla kadar

Rıza Akpolat: 133 yıldan 337 yıla kadar

Utku Caner Çaykara: 5 yıldan 15 yıla kadar

Zeydan Karalar: 4 yıldan 12 yıla kadar

Abdurrahman Tutdere: 4 yıldan 12 yıla kadar

Oya Tekin: 4 yıldan 12 yıla kadar

Kadir Aydar: 4 yıldan 12 yıla kadar

Ahmet Özer: 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, CHP’li milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında da fezleke düzenlendi. Savcılık, söz konusu isimlerin “rüşvet” suçlamaları kapsamında dokunulmazlıkları nedeniyle dosyalarının Ankara Başsavcılığı’na gönderildiğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adının iddianamede 28 kez geçtiği belirtildi. Ancak İmamoğlu hakkında ayrı bir suç örgütü kapsamında değerlendirme yapıldığı, bu soruşturmanın farklı bir dosyada ilerlediği aktarıldı.

İddianamede Beşiktaş Belediyesi’ndeki bir araç kiralama ihalesine ilişkin sahte imza iddialarına da yer verildi.

Bazı firma yetkilileri, imzaların kendilerine ait olmadığını, belgelerdeki kaşelerin sahte olduğunu ifade etti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, iddianameyi iki hafta içinde inceleyerek kabul etmesi hâlinde kamu davası süreci resmen başlayacak.