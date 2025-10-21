Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, olay Konya’da emniyet güçlerinin rutin denetimi sırasında meydana geldi. Kontroller sırasında bir şahsın cebinde yavru piton taşıdığı fark edilince durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından pitona el konuldu, yılanın sağlık durumunun kontrol edilmesi amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi.

Açıklamada, yaban hayvanlarının doğadan izinsiz alınması, bulundurulması veya satılmasının yasak olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Yaban hayvanlarını doğadan izinsiz almak, bulundurmak ve satmak yasaktır. Bu tür eylemler cezai işleme tabidir. Doğaya birlikte sahip çıkalım.”

Yetkililer, vatandaşları yaban hayatına zarar verebilecek eylemlerden uzak durmaları konusunda uyardı.