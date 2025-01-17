Aziz Nesin'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlan ve sanatçı Kemal Sunal’ın ‘milletvekili İbrahim Zübükzade’ rolünde oynadığı ‘Zübük’ filmi yeniden çekilecek. Filmde merhum sanatçının oğlu Ali Sunal’ın oynayacağı öğrenildi.

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Zübük’ün Ezel Akay’ın yönetmenliğinde yeniden çekileceği belirtildi. Ezel Akay’ın yönetmenliğinde yeniden çekilecek olması ve canlandıracağı 'Zübükzade' karakterini Ali Sunal canlandıracak.

Habertürk'te yer alan habere göre ‘Zübük’ filmi için Ali Sunal, “Evet, doğru. İnşallah hayata geçirilebilir. Eğer gerçekleşirse böyle bir durum olacak” ifadelerini kullandı.

Sunal, “Heyecanlı mısınız?” sorusuna, “Olmaz mı? Şahane bir şey. Heyecanım çok büyük. Aynı zamanda Ezel Akay'ın masalsı dünyasında canlanacak bir Zübük'ü de çok merak ediyorum. 'Acaba nasıl olacak?' diyenlere cevabım: Çok hazırım. İnşallah hayata geçirebiliriz” yanıtını verdi.

Zübük’ün konusu

Aziz Nesin'in ‘Zübük’ adlı romanından 1980’de sinemaya uyarlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in, senaristliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı ‘Zübük’ filminde, milletvekili İbrahim Zübükzade (Kemal Sunal) mesleğinden ihraç edilmiş bir siyasetçidir.

Gazeteci Yaşar (Metin Serezli) yayımlamak istediği yazı dizisi için Zübükzade’nin yaşam öyküsünü öğrenmek ister. Gittiği köyü Gülören'de karşılaştığı köylüleri Zübükzade’yi nefretle anarlar.

Yaşar’ın köylüden aldığı bilgiye göre Zübük iş hayatına bir dairede kâtip olarak başlamış, kısa sürede aldığı rüşvetlerle zengin olmuştur.

Foyası ortaya çıkınca kovulan Zübük, Destek Partisi’ne girip yağcılıkla ocak başkanlığına yükselir. Muhalefet partisinden Kadir Ağa’nın (Kadir Savun) kızı Yektane’yi (Nevra Serezli) evlenme vaadiyle kandırıp birlikte olur.

Zübük, partili partisiz herkesi birbirine düşürür. Sonunda halk, onun belediye reisi olması için neredeyse yalvarır. Kendisine kurulan komploları savuşturan Zübük, kendini milletvekili seçtirir.