Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Gülfem Benli Anaokulu öğrencilerinin karne sevinçlerine katılarak onları yalnız bırakmadı. Bugün binlerce öğrenciyle birlikte karnelerini alan miniklere, Başkan Yiğit tatil dileklerinde bulundu.

Başkan Yiğit, minik öğrencilere tatil dileklerini iletti

Eğitim döneminin sonunda, Balçova'daki öğrenciler karnelerini alırken, Başkan Yiğit de onlara tatil için bolca dinlenme tavsiyesi verdi. “Sevgili öğrenciler, yorucu bir eğitim döneminden sonra dinlenmeyi hak ettiniz. Hepinize iyi tatiller ve başarılı bir ikinci dönem diliyorum” diyerek miniklere moral veren Yiğit, birlikte şarkılar söyleyerek eğlenen öğrencilere, tatil planlarını sordu.

Öğrenciler, bir haftalık tatilde yapmak istedikleri aktiviteleri Başkan Yiğit’le paylaşarak, karne günü neşesini doyasıya yaşadılar.