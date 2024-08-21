Aziz Vukolos Kilisesi ve Kültür Merkezi: Tarih ve kültürün buluşma noktası

İzmir’in tarihi dokusunu yansıtan önemli yapılarından biri olan Aziz Vukolos Kilisesi, modern restorasyon çalışmaları ve kültürel işlevleri ile şehrin kültürel yaşamına katkıda bulunuyor. 19. yüzyılda inşa edilen bu tarihi kilise, günümüzde kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmanın yanı sıra bir basın müzesine de ev sahipliği yapmaktadır. İşte Aziz Vukolos Kilisesi ve Kültür Merkezi'nin detaylı bir gezisi.

İnşaat ve ilk kullanım (1886-1922)

Aziz Vukolos Kilisesi, 1886 yılında, İzmir’in Kapılar semtinde inşa edilmiştir. Rum Ortodoks Cemaati tarafından yaptırılan bu kilise, dönemin dini ve kültürel yaşantısının bir parçası olarak önemli bir yere sahiptir. 1922’deki büyük İzmir yangını sırasında şehirdeki diğer Rum kiliseleri yok olurken, Ayavukla Kilisesi (Aziz Vukolos Kilisesi) bu felaketten etkilenmemiştir.

Müze dönüşümü ve sonrası (1924-1951)

Mübadele sonrası Rumların İzmir’den ayrılmasının ardından kilise, 1924 yılında Atatürk'ün talimatıyla Asar-ı Atika Müzesi’ne dönüştürülmüştür. 1927’de İzmir Arkeoloji Müzesi olarak yeniden düzenlenen yapı, 1951 yılına kadar bu işlevini sürdürmüştür. Bu dönemde, kilisenin bahçesinde birçok tarihi eser ve arkeolojik buluntu sergilenmiştir.

Sonraki kullanım ve restorasyon (1951-Günümüz)

1951 yılında, müze binası Kültürpark’a taşınmış ve kilise çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. 'Gözlü Kilise' olarak da bilinen yapı, zamanla depo ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü gibi farklı işlevler üstlenmiştir. Ancak, 1975 yılında yaşanan bir yangın sonrası bina kullanılamaz hale gelmiştir.

Restorasyon ve yeniden işlevlendirme

2003 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen kilise, 2004-2007 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi tarafından hazırlanan restorasyon projesi çerçevesinde restore edilmiştir. Restorasyon çalışmaları İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından denetlenmiş ve Aralık 2008’de başlamıştır.

Bu restorasyon sürecinde, kilisenin duvarlarında gizli kalmış Hz. İsa figürü, Altın Ağızlı Aziz Yuhanna ile melekler Mikail ve Cebrail’i sembolize eden duvar resimleri gün yüzüne çıkarılmıştır. Son teknoloji kullanılarak yapılan bu çalışmalar, kilisenin tarihi ve sanatsal değerlerini tekrar görünür hale getirmiştir.

Kültürel işlevler ve İzmir basın müzesi

Restorasyon sonrası kilisenin müştemilat binası, İzmir Basın Müzesi olarak düzenlenmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle kurulan bu müzede, basın tarihinin önemli olay ve isimleri sergilenmektedir. Müzede gazeteci Metin Göktepe’nin kazağı, Uğur Mumcu’nun ilk bilgisayarı ve Abdi İpekçi’nin daktilosu gibi önemli eserler bulunmaktadır.

Aziz Vukolos Kilisesi ve Kültür Merkezi, günümüzde kültürel ve sanatsal etkinlikler için kullanılan bir mekan olarak hizmet vermektedir. Ziyaretçiler, bu tarihi mekânda geçmişin izlerini takip edebilir ve İzmir’in zengin kültürel mirasını keşfedebilirler.

Aziz Vukolos Kilisesi ve Kültür Merkezi'ne nasıl ulaşılır?

Aziz Vukolos Kilisesi ve Kültür Merkezi, Türkiye'nin batısında yer alan İzmir şehir merkezinde bulunmaktadır. Şehir merkezindeki tarihi dokusu ve kültürel işlevleriyle dikkat çeken bu yapı, İzmir’in Kapılar semtinde, Etiler Mahallesi’nde konumlanmıştır.

Adres:Aziz Vukolos Kilisesi ve Kültür Merkezi Kapılar Semti, Etiler Mahallesi, 35240 İzmir, Türkiye.

Ulaşım:

Toplu taşıma: Metro: İzmir Metro’sunun Konak veya Basmane istasyonlarına gidin. Bu istasyonlardan sonra, kiliseye en yakın durak olan Üçyol istasyonuna aktarma yapabilirsiniz. Üçyol'dan sonra kısa bir otobüs yolculuğu veya yürüyüş ile kiliseye ulaşabilirsiniz.

Otobüs: İzmir’in çeşitli bölgelerinden kalkan otobüslerle Kapılar semtine direkt ulaşabilirsiniz. Şehir içi otobüs hatları genellikle bu bölgeye hizmet vermektedir. Otobüs güzergahlarını öğrenmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs seferleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tramvay: İzmir Tramvay hattı da şehir merkezinden Kapılar semtine yakın bir noktaya kadar ulaşım sağlar. Tramvaydan indikten sonra kısa bir yürüyüş ile kiliseye varabilirsiniz. Özel araç: Park Yeri: Kilisenin çevresinde bazı sokaklarda ve caddelerde park yeri bulabilirsiniz. Ayrıca, yakın çevredeki bazı otoparklar da ziyaretçilere hizmet vermektedir. Ancak, şehir merkezinde park yerlerinin kısıtlı olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Navigasyon: GPS veya harita uygulamaları kullanarak doğrudan kilisenin adresini girerek yol tarifi alabilirsiniz. Bu, trafik ve güzergah durumu hakkında güncel bilgi sağlayacaktır.

Yürüyüş ve bisiklet

Yürüyüş: İzmir’in merkezinden yürüyerek veya şehir içi toplu taşıma ile Kapılar semtine ulaşabilirsiniz. Kilise, şehrin tarihi ve kültürel bölgelerine yakın bir konumda yer aldığından, yürüyüş yaparak da kolayca ulaşabilirsiniz.

Bisiklet: İzmir’de bisiklet yolları mevcut olup, bisikletle şehri keşfetmek isteyenler için uygun bir ulaşım seçeneği olabilir. Kiliseye yakın bisiklet park yerleri bulabilirsiniz.