Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçen dikkat çekici anlara sahne oldu. Toplantıya damga vuran gelişme, Yıldırım’ın kendisine loca satılmadığı yönündeki açıklamasıyla başladı.

Kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü’nden loca satın almak istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını ifade etti. Bu sözlerin ardından mikrofonu devralan Başkan Ali Koç, Yıldırım’a kendi locasını devretmeye hazır olduğunu söyledi. Bu teklif sonrası iki isim arasında yıllardır süren gerginliğe rağmen, karşılıklı tokalaşma ve sarılma yaşandı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Ali Koç verdiği sözü kısa sürede yerine getirdi. Koç’un, değeri yaklaşık 200 bin Euro olan kişisel locasını Aziz Yıldırım’a devrettiği belirtildi. Böylece Fenerbahçe camiası içinde uzun süredir devam eden tansiyonun bir nebze de olsa düştüğü gözlemlendi.

Toplantıda yaşanan bu gelişme, kulüp içinde birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında kamuoyu önünde gerçekleşen bu sıcak diyalog, taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı.

Fenerbahçe yönetiminin, kulüp içi barış ve dayanışmayı artıracak bu tür adımları sürdürmesi bekleniyor. Başkan Koç’un yaptığı jest, Türk spor kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.