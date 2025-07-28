Yeni teklisi “Kapaksız Şişeler” ile müzik listelerinde dikkat çeken Safiye Doğanay, yoğun geçen sahne temposunun ardından soluğu Mersin’de aldı. Yaz tatilini yazlığında geçiren Doğanay, deniz ve güneşin tadını çıkarırken, başarılı geçen müzik sezonunun yorgunluğunu attı.

Safiye Doğanay, yaz boyunca hem dinlendi hem de yeni projelerine hazırlık yaptı. Tatilini değerlendirmekle kalmadığını belirten sanatçı, aynı zamanda yeni şarkılar yazdığını söyledi. Doğanay, Eylül ayı ortasında sahnelere döneceğini ve yeni parçalarıyla dinleyicisinin karşısında olacağını ifade etti.

Denize olan tutkusuyla bilinen Doğanay, Mersin'de zıpkınla balık avına çıkarak su sporlarına olan ilgisini bir kez daha gösterdi. “Denize girdim mi 3 saatten önce çıkmam” diyen sanatçı, balık avlama konusundaki iddiasını da “Zıpkınla balık avlama konusunda mütevazi olmayacağım, ustayım” sözleriyle dile getirdi.

Safiye Doğanay, bu yaz hem ruhen hem de fiziksel olarak yenilendiğini, moral depolayarak müziğe hızlı ve enerjik bir dönüş yapacağını belirtti. “Tatilde sadece yüzmedim, şarkılar da yazdım” diyen sanatçı, dinleyicilere yeni sürprizler hazırladığını vurguladı.

Doğanay’ın yeni projeleri ve sahne performansları, müzikseverler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.