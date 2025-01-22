Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, eski Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil için çok anlamlı bir jest yaptı. Yıldırım, Özil'e, yaklaşık 9 milyon TL değerinde elektrikli BMW i7 model bir araç hediye etti. Bu cömert hediye, Özil'in eşi Amine Özil ve iki çocuğunun daha konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla seçilmiş.

BMW i7, hem teknik donanımı hem çevreci özellikleri hem de üst segment fiyatıyla dikkat çeken bir model. Elektrikli araç dünyasında prestijli bir yere sahip olan bu araç, Özil ailesine büyük bir konfor sunmayı hedefliyor.

Aziz Yıldırım'ın bu jesti, sadece Mesut Özil'e değil, aynı zamanda geçmişteki dostluğuna ve vefa duygusuna da atıfta bulunan anlamlı bir adım olarak yorumlanıyor. Mesut Özil’in futbola olan katkıları ve Fenerbahçe’deki başarılı kariyerinin ardından Aziz Yıldırım’ın böyle bir jest yapması, sporseverler tarafından takdirle karşılandı. Bu hediye, büyük bir dostluk ve vefa örneği olarak uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.