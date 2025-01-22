Balıkesir’in Edremit ilçesinde, dün gece yaşanan deprem sonrasında oluşan altyapı arızası nedeniyle yol çöktü. Hafriyat kamyonunun yarılan yola düşmesiyle kaza meydana geldi, sürücü ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Yol çökmesi ve kamyonun çukura düşmesi

Edremit ilçesi Ülkü Yolu üzerinde seyir halindeki 26 VF XXX plakalı hafriyat kamyonu, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Kamyonun yan yatmasıyla gerçekleşen kazada, sürücü İ.Ö. büyük bir şans eseri yara almadan kurtuldu.

Deprem sonrası altyapı sorunları

İlk incelemelere göre, yolun altındaki yağmur tahliye şebekesinde yaşanan bir patlak sonucu yolun çöktüğü tahmin ediliyor. Olayın yaşandığı bölgede dün gece 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti.

Kaza sonrası müdahale edildi

Olayın ardından itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekipler, yolu tek şerit olarak trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.