Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Azizağa Koyu'nda düzenlenen operasyon sonucu 60 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen bu başarılı operasyonda, 12’si çocuk toplam 60 göçmen ele geçirildi.

Göçmenler koyda yakalandı

Güvenlik güçleri, Azizağa Koyu'nda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botları ve Jandarma ekipleri, koyda kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, çocukların da bulunduğu 60 kişilik göçmen grubu yakalandı.

Teslim edildiler

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.