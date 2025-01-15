Azra Akın, 2017’de Atakan Koru ile evlenip iki çocuk sahibi olduktan sonra uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine dönmüştü. Ancak, Akın, Kaktüs Çiçeği adlı tiyatro oyununda rol alırken talihsiz bir kaza geçirerek belini incitti. Merdivenden düşen Akın, doktorun tavsiyesiyle sahneye çıkamayacak hale geldi ve bunun sonucunda oyunun gösterimleri iptal edildi.

Yönetmenle ayrılık iddiası

Kaktüs Çiçeği’nin sanat yönetmeni Kemal Başar, Azra Akın’ın telefonlarına yanıt vermediğini ve geçmiş olsun dilekleriyle bile ulaşamadığını belirterek, “Tiyatro sanatının ilkeleri gereği kendisiyle yollarımız ayrıldı” şeklinde bir açıklama yaptı. Başar’ın bu sözleri, Akın’ın tiyatro sahnesinde yaşadığı sıkıntıları artırdı.

Menajerden açıklama

Kemal Başar’ın açıklamalarına Akın’ın menajeri yanıt verdi. Menajer, Akın’ın talihsiz kazasını doğrulayarak, "Azra talihsiz bir kaza geçirdi ve sahneye çıkamayacak halde. Elimizde doktor raporu var. Ona rağmen ağlayarak sahneye çıkmak istedi ama doktor izin vermedi. Oyunu bırakmak ya da ayrılmak gibi bir niyetimiz yoktu," dedi. Menajer, Akın’ın disiplinli bir oyuncu olduğunu vurguladı ve Başar’ın yollarını ayırma kararını kendi takdirine bıraktığını söyledi.