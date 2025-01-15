Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Günay Çifci, İzmir’de düzenlenen ‘Oyun Değiştirici Enerji Kaynağı: Gaz Hidratlar’ konferansında, Türkiye’nin enerji politikaları için stratejik önemi olan gaz hidratların gelecekte önemli bir enerji kaynağı olacağını ifade etti. Ayrıca Ege Denizi’nde gaz hidrat rezervlerinin tespitine yönelik çalışmaların bir an önce başlatılmasının gerekliliğini belirtti.

Geleceğin enerji kaynağı

Prof. Dr. Çifci, dünyada yaygın olarak kullanılmayan gaz hidratların yakın gelecekte enerji kaynağı olarak değerlendirildiğini belirtti. Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz’de önemli miktarda gaz hidrat rezervine sahip olduğunu öngören Çifci, bu keşiflerin stratejik olarak büyük öneme sahip olduğunu ve Türkiye’nin Mavi Vatan misyonu kapsamında bu rezervlerin önemli bir kaynak oluşturduğunu ifade etti.

Ege Denizi’nde rezerv tespiti yapıldı

Prof. Dr. Günay Çifci, Ege Denizi’nin gaz hidrat rezervleri açısından büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek, bu alanda yapılacak çalışmaların sadece enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, bölge için yeni ekonomik fırsatlar yaratacağına dikkat çekti. Çifci, bu çalışmaların aynı zamanda istihdam yaratma ve sanayiye katkı sağlama potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

DEÜ’nin katkısı ve hedefleri devam edecek

Prof. Dr. Çifci, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, deniz bilimleri alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübeleri ve araştırma altyapısıyla bu süreçte önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. DEÜ, Türkiye'nin ilk araştırma gemisi olan Koca Piri Reis ile bu alandaki araştırmaları desteklemeye devam edecek.