Almanya Bundesliga’nın 14. haftasında Borussia Dortmund, 15 Aralık 2024’te Hoffenheim’i ağırlayacak.

Takımların lig performansı

Dortmund, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 21 puanla 6. sırada yer alıyor. Bu maç, Dortmund için zirveye tırmanma yolunda önemli bir fırsat.

Hoffenheim ise 14. sırada ve 13 puanla alt sıralarda yer alıyor. Son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir performans sergileyen Hoffenheim, deplasmanda güçlü rakibine karşı zorlu bir mücadele verecek.

B. Dortmund-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 15 Aralık 2024, Pazar

Saat: 19.30

Stadyum: BVB Stadion Dortmund

Yayın: beIN SPORTS 4, TİVİBU SPOR 2