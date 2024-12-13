Fransa Ligue 1 Disiplin Kurulu, Kylian Mbappe’nin eski kulübü Paris Saint-Germain’e (PSG) açtığı 55 milyon Euro’luk bonus davasında kararını açıkladı. Mbappe’nin başvurusu “kabul edilemez” olarak ilan edilirken, davayı kazanan taraf PSG oldu.

2024-2025 sezonu öncesinde PSG ile sözleşmesini yenilemeyip İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan Fransız yıldız, eski kulübüne daha önce ödenmeyen maaşlar ve bonusları içeren 55 milyon Euro’luk bir dava açmıştı. Ancak Paris Adli Mahkemesi, PSG’nin bu tutarı ödeme zorunluluğu bulunmadığına hükmetti.

PSG: Uzlaşmaya açığız

Fransız basınında yer alan haberlere göre, PSG durumun gerekirse Uzlaşma Kurulu’na taşınabileceğini belirtti. Kulüp, 55 milyon Euro’nun tamamını ödemeye yanaşmasa da tarafların arabuluculuk süreciyle bir çözüm bulabileceğine inanıyor.

PSG'nin, Kylian Mbappe'nin kulübe karşı açtığı dava ile ilgili resmi açıklaması şöyle:

"Disiplin Komitesi'nin Paris Saint-Germain'e oyuncunun talep ettiği şekilde ceza vermemesi bizi çok memnun etti. Komite, başvuruyu kabul edilemez ilan ederek bu uzun süren sürece son vermiştir. Tarafların argümanlarını 11 Eylül'de dinledikten sonra, Profesyonel Futbol Ligi’nin (LFP) 18 kişilik Hukuk Komitesi, PSG'nin açık argümanları ışığında, oyuncu ve Paris Saint-Germain arasında bir uzlaşma sağlanması için sürekli olarak arabuluculuk yapılması gerektiğini vurguladı. Ancak oyuncu, arabuluculuk sürecini tamamen reddettiği için Hukuk Komitesi, yalnızca kendisinin onayladığı sözleşmeye sadık kalmaya ve kulüp ile oyuncu arasındaki diğer anlaşmaları göz ardı etmeye karar verdi. İhtilaflı kalan ve Çalışma Mahkemesi tarafından incelenmesi gereken konu, onaylı sözleşmenin 2023-2024 sezonu için 2023 Ağustos ayında karşılıklı ve yasal olarak değiştirilmesidir. Bu değişiklik, özellikle Ocak 2024'te oyuncu tarafından defalarca onaylanmış, ancak oyuncu sezon sonunda tüm taahhütlerinden geri dönmeye karar vermiştir. Eğer oyuncu, taahhütlerini yerine getirmemeye devam eder ve bu anlaşmazlığı Uzlaşma Kurulu’nda hem kendisi hem de Fransız futbolu için anlaşılması güç ve zararlı bir şekilde sürdürürse kulüp, durumu ilgili mahkemeye tam olarak açıklamaya tamamen hazırdır. Hukuken ve gerçekte, oyuncu, kulüpten faydalandığı 7 yıl boyunca kulüp ve taraftarlar adına saygı gösterme gibi değerlerin daha önemli olduğunu belirten tekrarlanan kamusal ve özel taahhütlerde bulunmuştur."

PSG’nin yetkilileri, Mbappe ile aralarındaki anlaşmazlığın yasal süreçten ziyade uzlaşmayla çözülmesi gerektiğini savunuyor. Ancak Mbappe cephesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Mbappe’nin Real Madrid kariyeri ve PSG ile ayrılığı

Mbappe, 2024 yazında PSG’den ayrılarak Real Madrid’e transfer olmuştu. Fransız yıldızın kulübünden ayrılma süreci, sözleşme yenileme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle oldukça tartışmalı geçmişti.