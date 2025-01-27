Borussia Dortmund, Bundesliga’da 11. sırada yer alırken, Shakhtar Donetsk Ukrayna Ligi'nde 3. sırada. Şampiyonlar Ligi 8. haftasında iki takım için de kritik bir mücadele.

Takımların lig performansı

Almanya Bundesliga’da son haftalarda zorlanan Dortmund, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet alarak 26 puanla 11. sırada yer alıyor.

Ukrayna Premier Lig’de Shakhtar Donetsk, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 33 puanla 3. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi’nde de gruptan çıkma hedefi güden Shakhtar, Dortmund karşısında önemli bir galibiyet arayacak.

B. Dortmund-Shakhtar D. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak 2025

29 Ocak 2025 Saat: 23:00

23:00 Stadyum: BVB Stadion Dortmund

BVB Stadion Dortmund Hakem: G. Nyberg