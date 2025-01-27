Bayer Leverkusen, Bundesliga'da 2. sırada ve formda. Sparta Prag ise Çek Ligi'nde 3. sırada. Şampiyonlar Ligi 8. haftasında iki takım için de kritik bir mücadele.

Takımların lig performansı

Bundesliga’da son 5 maçını 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayan Leverkusen, 42 puanla ligde 2. sırada yer alıyor ve şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Çek Cumhuriyeti’nin güçlü ekiplerinden Sparta Prag, Çek Ligi'nde 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı sonuçlar almak isteyen Sparta Prag, Leverkusen karşısında sürpriz yapmak için sahada olacak.

B. Leverkusen-Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak 2025

29 Ocak 2025 Saat: 23:00

23:00 Stadyum: BayArena

BayArena Hakem: G. Kabakov